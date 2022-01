Völlig entkräftet : Wedeler Feuerwehr rettet Marderhund aus der Elbe

Die Freiwillige Feuerwehr Wedel hat einen Marderhund aus der Elbe gerettet.

Wedel | Passanten alarmierten bereits am Donnerstag (30. Dezember) gegen 13.08 Uhr die Polizei, nachdem sie ein pelziges Tier auf einem Brett in der Elbe bei Wedel (Kreis Pinneberg) entdeckt hatten. Das Tier kam aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Becken, teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg Silvester (31. Dezember) in einer Pressemitteilung mit. Weit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.