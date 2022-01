Wedel und Tornesch : Bäckerei im Netto und Pizza-Lieferdienst: Zwei Einbrüche in der Nacht

In Wedel drangen Einbrecher in eine Bäckerei im Netto-Markt an der Rolandstraße ein. In Tornesch verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Pizza-Lieferdienst in der Friedrichstraße.

Wedel/Tornesch | Zwei mal haben Einbrecher in den vergangenen Tagen im Kreis Pinneberg zugeschlagen. In Wedel stiegen Unbekannte in der Nacht von Dienstag (11. Januar) auf Mittwoch in eine Bäckerei ein, die ihren Sitz in den Räumen des Netto-Markts an der Rolandstraße (B 431) hat. Laut Polizei drangen sie nachts zwischen 22 und 4.55 Uhr in die Räumlichkeiten ein. „...

