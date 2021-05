Sozialausschuss abgesagt : Wedel muss Premiere für Online-Sitzung verschieben

Die Genehmigung für die Hauptsatzungsänderung kam zu spät und auch an der Technik wird noch gearbeitet.

Wedel | Der Sozialausschuss am 4. Mai: Er sollte die Premiere markieren für den Start von Online-Sitzungen als Reaktion auf das anhaltende Pandemiegeschehen. Stattdessen muss Wedel noch einmal in die Warteschleife gehen. Die Sitzung fällt mit Blick auf die geltenden Corona-Einschränkungen nun aus. Zum Thema: Wedel peilt erste politische Online-Sitzung an ...

