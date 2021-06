Christlich-jüdischer Dialog : Wedel knüpft Kontakte zur Liberalen Jüdischen Gemeinde Hamburg

Aus einer Spendensammlung hat sich ein reger Kontakt entwickelt. Sobald die Corona-Bestimmungen es zulassen, will der Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus die Liberalen Juden nach Wedel einladen.

Wedel | Das Gedenken an die Verbrechen und Greueltaten an Juden in der Nazizeit, das jedes Jahr zum 9. November, der so genannten Reichspogromnacht, gefeiert wird, konnte der Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit der Stadt Wedel in diesem Jahr wegen Corona nicht vor Ort am Mahnmal der KZ-Toten an der Rissener Straße (B431) begehen. ...

