Folgen des Ukraine-Kriegs : Wedel registriert rund 150 Anträge von Geflüchteten

Aufgrund des hohen Aufkommens bittet das Sozialamt ausschließlich um schriftliche Kommunikation, damit die Leistungen schneller ausgezahlt werden können. Derweil mietet die Stadt weitere Wohnungen an.

Wedel | Die Folgen des Kriegs in der Ukraine beschäftigen derzeit auch in hohem Maß die Wedeler Sozialverwaltung. Stand Ende März hat die Stadt laut Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) rund 100 Geflüchtete registriert, die Sozialleistungen beziehen. Etwa 50 weitere Anträge seien noch in der Bearbeitung, so Wedels Verwaltungschef. Zum Thema: Kreis Pinne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.