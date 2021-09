Neue Radabstellplätze : Wedel eröffnet größtes Modul der Bike+Ride-Anlage am S-Bahnhof

234 Fahrräder unter Dach plus 22 weitere unter freiem Himmel finden Platz in der Installation zwischen Auweidenweg und Bahngleisen. Wann das Gesamtprojekt abgeschlossen wird, ist noch offen.

Wedel | Nächster Schritt in Richtung Steigerung einer ressourcenschonenden Mobilität: Am Freitag, 1. Oktober, eröffnet die Stadt am nördlichen Ende des Wedeler S-Bahnhofs zwischen Auweidenweg und Bahngleisen die vierte Bike+Ride-Anlage. Mit 256 Stellplätzen für Fahrräder ist dies das größte der insgesamt fünf geplanten Module. Insgesamt entstehen rund 430 grö...

