Versuchter Diebstahl in Wedel : Wem gehören diese Fahrräder? Polizei sucht nach Eigentümern

Am Sonnabend (6. November) gingen der Polizei am Eichkamp in Wedel drei junge Männer ins Netz, die mutmaßlich zwei Fahrräder entwendet hatten. Mit dabei hatten sie eine Brechstange.

Wedel | Am Sonnabend (6. November) gingen der Polizei in Wedel drei Fahrraddiebe ins Netz. Nun sucht sie nach den Eigentümern zweier Räder, die die jungen Männer mit sich führten und die mutmaßlich gestohlen sind. Gegen 7.35 Uhr in der Früh beobachtete ein Anwohner der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wedel, wie sich im Hinterhof des Hauses drei junge Männer a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.