Nach Unfall in Wedel : Verkehrte Welt: Unfallverursacher sucht Geschädigten

Beim Einparken beschädigt ein 77-jähriger Wedeler ein nebenstehendes Auto. Er sucht sich einen neuen Parkplatz und will dann für den Unfall geradestehen. Aber das Auto ist fort. Jetzt sucht die Polizei den Geschädigten.

Wedel | Mal andersherum: In Wedel wird nicht der Verursacher eines Unfalls gesucht, sondern der Fahrzeughalter, dessen Wagen beschädigt wurde. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Rissener Straße ist es am Freitag (26. November) zu einer Beschädigung an einem parkenden Fahrzeug gekommen, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Beim Einparken ...

