Tatort Bahnhofstraße : Unbekannte erbeuten Handys bei Einbruch in Wedeler Elektrogeschäft

Eine Sicherheitsfirma hatte in der Nacht zu Mittwoch (2. Februar) einen Einbruchalarm gemeldet. Eine Sofortfahndung der Polizei blieb erfolglos.

Wedel | Bei einem Einbruch in ein Elektrogeschäft an der Wedeler Bahnhofstraße haben der oder die Täter Handys erbeutet und konnten unerkannt entkommen. Laut Polizei hatte eine Sicherheitsfirma der Regionalleitstelle West in der Nacht zu Mittwoch (2. Februar) gemeldet, dass Einbruchalarm in dem Geschäft ausgelöst wurde. Sofortfahndung mit mehreren Streifen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.