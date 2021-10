Wedel : Transporter touchiert Wohnmobil im Moorweg

Bei den Fahrzeugen wurden jeweils Außenspiegel und Fahrzeugseite in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

Wedel | Verkehrsunfall zwischen Wohnmobil und einem Transporter am Freitag (22. Oktober) im Breiten Weg in Wedel: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 57-jähriger Hamburger gegen 9 Uhr mit einem Wohnmobil den Moorweg in Richtung Wespenstieg. Etwa 100 Meter vor der Einmündung in den Wespenstieg kam ihm ein Transporter einer Hamburger Holzbaufir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.