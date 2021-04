Unter Alkohol am Steuer : Seat-Fahrer kommt in Wedel von der Straße ab und demoliert zwei Zäune

Der 28-jährige Hamburger war nachts am Ostersonntag auf der Pinneberger Landstraße unterwegs.

Wedel | Ein Unfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich am Ostersonntag in Wedel: Am frühen Sonntagmorgen (4. April) ist ein Seat auf der Pinneberger Straße (Landesstraße 105) von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei zwei Zäune beschädigt. Auto kommt nach rechts von Fahrbahn ab Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 28-jähriger Hamburg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.