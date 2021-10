Ermittlung wegen Unfallflucht : Wedel: Sattelschlepper erfasst Fußgänger auf dem Gehweg

Ein 35-Jähriger wurde durch die Kollision zu Boden geworfen und leicht verletzt. Die Polizei untersucht nun unter anderem, ob der noch unbekannte Lkw-Fahrer den Vorfall bemerkt hat oder nicht.

Wedel | Ein Sattelschlepper hat am Donnerstag, 30. September, einen 35-jährigen Passanten auf dem Gehweg im Kreuzungsbereich Mühlenweg/ Feldstraße in Wedel erfasst und leicht verletzt. Laut Polizei wollte der Lkw um 11.22 Uhr aus dem Mühlenweg nach links in die Feldstraße einbiegen. Dabei schwenkte der Auflieger so weit aus, dass der Wedeler auf dem Gehweg to...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.