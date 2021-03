Wedel : Polizei ermittelt nach Brand mehrerer Müllcontainer

Die Feuerwehr konnte in der Nacht zu Sonntag am Müllerkamp ein Übergreifen der Flammen auf nahe Garagen verhindern.

Wedel | Am Wedeler Müllerkamp sind in der Nach zu Sonntag (7. März) mehrere Müllcontainer eines Mehfamilienhaus-Komplexes in Flammen aufgegangen. Kurz nach 23 Uhr hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert, die mit 20 Kräften und drei Fahrzeugen zum Einsatzort ausrückte. Laut Gerätewart Philip Brandt loderten beim Eintreffen der Kameraden offene Flammen. Die ...

