Verletzter bei Verkehrsunfall : Wedel: 30 Jahre alter Opelfahrer verursacht Crash auf der Rissener Straße

Bei einem Verkehrsunfall in Wedel ist ein Autofahrer verletzt worden. Dieser hatte sich bei regennasser Fahrbahn am Samstagabend auf der Rissener Straße ereignet.

Wedel | Bei einem Verkehrsunfall in Wedel (Kreis Pinneberg) ist ein Autofahrer verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 18 Uhr auf der Rissener Straße. Die Fahrbahn war nass und rutschig Wie die Polizei shz.de gegenüber mitteilte, hielt der Fahrer eines Nissan vor einer roten Ampel auf der Rissener Stra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.