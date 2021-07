Polizei bittet um Hinweise : 20-jährige Dilara A. aus Wedel wird weiterhin vermisst

Die junge Frau meldete sich zuletzt am Sonnabend, 3. Juli, vom Bahnhof in Quickborn aus, wo sie abgeholt werden wollte. Sie soll am Sonnabend, 10. Juli, in Kelkheim, westlich von Frankfurt am Main, gesehen worden sein.

28. Juli 2021, 14:10 Uhr

Wedel | Trotz Öffentlichkeitsfahndung ist Dilara A. aus Wedel auch dreieinhalb Wochen nach ihrem Verschwinden immer noch nicht wieder aufgetaucht. Die 20-Jährige wird seit Sonnabend, 3. Juli, vermisst.

Nach Angaben der Polizei, verließ Dilara A. an diesem Tag am frühen Abend eine Wohnung im Möllers Park, um in die nahe gelegene Mühlenstraße zu gehen. Dort kam die junge Frau aber nicht an. Stattdessen meldete sich Dilara A. kurz vor 19 Uhr vom Bahnhof in Quickborn und bat darum, abgeholt zu werden. Doch auch in Quickborn wurde die Wedelerin nicht angetroffen.

Seitdem sucht auch die Polizei mithilfe der Öffentlichkeit nach der 20-Jährigen, die laut Polizeipressestelle „geistig nicht ihrem Alter entsprechend entwickelt“ ist. Möglicherweise könne sich die Vermisste in Kaltenkirchen aufhalten, hatte die Polizei Anfang Juli vermutet.

Herz-Tattoo mit Inschrift und Unendlichkeitszeichen

Jetzt gibt es neue Anhaltspunkte zum möglichen Aufenthaltsort der jungen Frau. „Am Sonnabend, 10. Juli, dürfte sich die Vermisste mutmaßlich in Kelkheim, westlich von Frankfurt am Main, aufgehalten haben“, schreibt Polizei-Pressesprecherin Sandra Firsching.

Weiterhin hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Dilara A. ist 1,65 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat dunkle längere Haare. Was für Kleidung sie trug, als sie verschwand, ist nicht bekannt.

Die Polizei weiß inzwischen jedoch, dass die 20-jährige Wedelerin auch durch ein Herz-Tattoo zu erkennen ist, dass sie auf dem rechten Unterarm trägt. Das Herz ist schwarz gezeichnet und trägt die Inschrift „28.10 M“ sowie ein querliegendes Unendlichkeits-Zeichen.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten werden in jeder Polizeidienststelle oder unter der Notrufnummer 110 entgegen genommen.