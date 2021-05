Fahrten nach Sylt geplant : So ist das Wedeler Kijuz durch die Corona-Zeit gekommen

Das Kinder- und Jugendzentrum öffnet wieder seine Türen. Vier Gruppen á zehn Besucher dürfen zurzeit in die Einrichtung. Im Sommer geht es nach Sylt. Drei Fahrten sind geplant.

Wedel | Endlich ist das Kijuz (Kinder- und Jugendzentrum) in Wedel wieder geöffnet. „Man langweilt sich nicht mehr draußen“, freut sich Kianosch (16). Ihm habe der Kontakt zu anderen gefehlt, berichtet Niko (14). Und auch Leonard (10) fand es blöde, dass das Kijuz so lange nicht auf hatte. Das geschlossene Kijuz, „das ist so wie ein Baum ohne Blätter“, findet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.