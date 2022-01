Kneipe in Wedel : „Kiek mol In“-Gäste spenden über 400 Euro für Kinderschutzbund

Das Kleingeld wandert im „Kiek mol In“ in Spendentöpfe. Einmal im Jahr werden die geplündert. Mit dem Spendengeld wird die Arbeit des Kinderschutzbunds in Wedel unterstützt.

Wedel | Im „Kiek mol In“, der etwas versteckt gelegenen Kneipe am Rollberg in Wedel, stehen seit Jahren Sammeltöpfe auf dem Tresen. Wer sein Kleingeld loswerden will, das eh nur Hosentasche und Geldbörse ausbeult, wirft es kurzerhand dort hinein. Von 1–Cent–Stücken bis 10–Euro–Scheinen ist alles vertreten. So kommt im Laufe des Jahres einiges zusammen...

