Ehemalige Spitzenpolitikerin : Katja Suding liest aus ihrem neuen Buch im Reepschlägerhaus in Wedel

Sie galt als das neue Gesicht der Hamburger FDP. Als aufstrebende Politikerin. Im vergangenen Jahr beendete Katja Suding allerdings ihre politische Laufbahn. Sie hatte sich selbst verloren.

Wedel | Katja Suding galt als Spitzenpolitikerin. Stellvertretende Partei- und Fraktionsvorsitzende der FDP, galt mal als „Westerwelles Next Topmodel“, wie der Spiegel titelte. Im vergangenen Jahr zog sie aber einen Schlussstrich unter ihre politische Laufbahn. Ohne sichtbaren Druck von außen. In einer Phase, in der das Beste noch kommen könnte. Info ...

