Hausfriedensbruch : Wedel: Jugendliche verschaffen sich unerlaubt Zugang zur Sporthalle

Ein Trainer forderte die sieben Jungen auf, die Sporthalle Bekstraße zu verlassen. Als sie dem nicht nachkamen, rief der Mann die Polizei.

Avatar_shz von René Erdbrügger

30. Januar 2022, 15:38 Uhr

Pinneberg | Es ist kein Kavaliersdelikt: Am Freitag (28. Januar) haben sich sieben Jugendliche im Alter von 15 bis 20 um 21 Uhr unerlaubten Zugang zur Sporthalle Bekstraße in Wedel verschafft. Zuvor hatte eine Mädchenmannschaft dort trainiert. Die Jugendlichen forderten diese auf, die Tür nicht zu schließen. Ein Trainer entdeckt die Jugendlichen später in der Halle, wie sie Sport machten, und forderte sie auf, diese zu verlassen. Als die Jugendlichen dem nicht nachkamen, rief der Mann die Polizei. Die Jungen mussten die Sporthalle verlassen. Sie wurden wegen Hausfriedensbruchs angezeigt.