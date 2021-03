Wedel : Wasserleiche im Schulauer Hafen als 59-jähriger Wedeler identifiziert

Eine Spaziergängerin hatte den Toten am Sonntagmorgen (21. März) entdeckt. Zur Todesursache laufen die Ermittlungen.

Wedel | Die Identität der Wasserleiche ist geklärt. Wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Montag (22. März) auf Nachfrage von shz.de mitteilte, ist der Mann, der Sonntag früh aus dem Becken des Schulauer Hafens in Wedel geborgen wurde, ein 59-jähriger Wedeler. Spaziergängerin entdeckte den Toten Der Alarm ging am Sonntag (21. März) kurz vor 7 Uhr bei...

