Wedel : Hetlingerin Ute Farr zeigt Freiluftbilder im Reepschlägerhaus

Bereits vor Öffnung der Innenräume sind die impressionistischen Landschaftsbilder der Künstlerin online zu erkunden.

Wedel | Gleich in der großen Diele leuchtet ein gelbes Rapsfeld hell auf. Ansonsten überwiegen Grün- und Blautöne in den unterschiedlichsten Schattierungen in den Bildern von Ute Farr. Die Hetlinger Künstlerin hat das Wedeler Reepschlägerhaus mit ihren impressionistischen Landschaftsbildern gefüllt. Aufgeladen, möchte man sagen, denn die Farbigkeit, die sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.