Fahrerflucht in Wedel : Parkplatz der Welau Arcaden: Unbekannter fährt Audi A3 an und flieht

18. März 2021, 14:45 Uhr

Wedel | Die Tat ereignete sich bereits am vergangenen Freitag (12. März): In den Vormittagsstunden ist es auf dem Parkplatz der Welau-Arcaden in der Feldstraße in Wedel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Unfallfahrer kümmert sich nicht um Schaden

Zwischen 10.05 UHr und 11.10 Uhr wurde an dem Tag ein grauer Audi A3 Sportsback, der auf dem Parkplatz abgestellt war, angefahren. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, den er verursacht hatte, sondern beging Fahrerflucht.

Beschädigt wurde der linke hintere Bereich des Audi A3. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.500 Euro. Wer den Ermittlern Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, ruft auf der Wedeler Wache unter der Telefonnummer (04103) 50180 an.