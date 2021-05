Trotz Corona : Schulauer Christuskirche in Wedel feiert 50 Jahre Kirchweihe

1971 wurde die Christuskirche geweiht. Bereits sechs Jahre früher hatten sich die Protestanten von der Kirchengemeinde Wedel getrennt. Besonders die Heimatvertriebenen hatten für einen enormen Mitgliederzuwachs gesorgt.

Wedel | An Trinitatis am 6. Juni 1971 wurde die Christuskirche geweiht. 50 Jahre ist das Gotteshaus also alt, das in dunkelrotem Backstein errichtet an der Feldstraße in Wedel-Schulau auch auf Grund seiner Ausmaße und seiner kompakten Architektur einen auffälligen, fast trutzigen Eindruck macht, wegen seines fehlenden Kirchturms dennoch auch leicht zu überseh...

