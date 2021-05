Wedel : Blauer VW Camper-Bulli an der Pestalozzistraße gestohlen

Der VW T4 California mit Fahrradträger wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4. auf 5. Mai) entwendet.

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

06. Mai 2021, 14:34 Uhr

Wedel | Die Täter schlugen in der Nacht zu. Zwischen 22.30 Uhr am Dienstagabend (4. Mai) und 6 Uhr früh am Mittwochmorgen (5. Mai) wurde in der Pestalozzistraße in Wedel ein VW T4 California gestohlen. Das teilte die Polizei am Donnerstag (6. Mai) gegenüber shz.de mit.

Fahrzeug mit Pinneberger Saisonkennzeichen

Besitzerin des entwendeten Fahrzeugs ist eine 61-jährige Frau. Ihr gestohlener ausgebauter Transporter, auch Camper-Bulli genannt, ist blau, die Stoßstangen sind schwarz. An der Heckklappe des VW T4 ist ein Fahrradträger befestigt. Außerdem prangt dort ein Aufkleber mit dem Schriftzug „California“. Das Fahrzeug ist mit einem Pinneberger Saisonkennzeichen ausgestattet, das für den Zeitraum März bis August zugelassen ist.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Personen an dem Fahrzeug gesehen haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (04101) 2020 entgegen.