Wedel : Awo bietet neue Anlaufstelle für psychisch belastete Menschen

Die neue Begegnungsstätte hält kostenfreie Angebote vor, die Betroffenen in Krisensituationen helfen sollen.

Wedel | Kontaktbeschränkungen: So sehr sie aus Pandemieschutzgründen geboten sind, so sehr laufen sie genau den Bedürfnissen derer entgegen, für die die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Schleswig-Holstein eine neue Anlaufstelle in Wedel geschaffen hat. Die neue Begegnun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.