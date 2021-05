Folgen einer Unfallflucht : 22-Jährige kollidiert in Wedel mit umgefahrenen Verkehrsschildern

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat in der Nacht zu Montag im Einmündungsbereich Industriestraße/Rissener Straße zwei Verkehrszeichen beschädigt und auf der Fahrbahn liegengelassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Avatar_shz von Oliver Gabriel

31. Mai 2021, 13:07 Uhr

Wedel | Folgenschwere Unfallflucht in Wedel. In der Nacht zu Montag, 31. Mai, hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Einmündung Rissener Straße/Industriestraße zwei Verkehrsschilder umgefahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Gegen 2.05 Uhr passierte eine 22-jährige Frau aus Bremen die Kreuzung und überfuhr die Verkehrsschilder, die auf der Fahrbahn lagen.

Flüchtiges Fahrzeug könnte ein älterer Opel Astra sein

Laut Polizei entstand am Wagen der Bremerin ein noch nicht zu beziffernder Schaden. Bei der Aufnahme des Folgeunfalls stellten die Beamten Fahrzeugteile sicher, die mutmaßlich nach der Kollision des unbekannten Wagens mit den Verkehrsschildern zurückgeblieben sind. Demnach könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Opel Astra C der Baujahre zwischen 2004 und 2010 handeln.

Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher beziehungsweise nach Zeugen, die nähere Angaben zu der Kollision machen können. Hinweise nimmt das Revier Wedel, Gorch-Fock-Straße, unter Telefon (04103) 50180 entgegen.