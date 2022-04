Feierlicher Akt im Rat : Wahlsieger Gernot Kaser als neuer Wedeler Bürgermeister vereidigt

Der 59-Jährige, der sich in einer Stichwahl gegen Niels Schmidt (61) durchsetzen konnte, wird ab Mai im Chefsessel des Rathauses sitzen. Er werde den Bürger in den Mittelpunkt seines Handelns stellen, betonte Kaser.

Wedel | Feierlicher Akt im Wedeler Ratssaal: Wahlsieger Gernot Kaser (parteilos) ist am Donnerstagabend, 31. März, in der letzten Ratssitzung vor seinem Amtsantritt durch Noch-Amtsinhaber Niels Schmidt (parteilos) und Stadtpräsident Michael Schernikau (CDU) als neuer Wedeler Bürgermeister ernannt und vereidigt worden. Kasers Amtszeit beginnt am 1. Mai. Der ...

