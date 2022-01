Impfaktionen in Wedel : Von Boostern bis Kinderimpfung: Das sind die Termine im neuen Jahr

In der Wedeler Arztpraxis Elbdocs wird am 8. Januar wieder mit Moderna geboostert. Zudem stehen offene Impfaktionen – auch für Kinder – am 22. und 29. Januar im Awo-Treff und in der Feuerwache an.

Wedel | Laut RKI haben Stand Dienstag, 4. Januar, 74,2 Prozent der Deutschen bereits einmal eine Corona-Schutzimpfung verabreicht bekommen, 71,2 Prozent sind vollständig geimpft und 38,9 Prozent sogar geboostert. Da momentan nur eine dritte Auffrischimpfung sowohl die Gefahr einer Ansteckung mit der Omikron-Virusvariante deutlich absenkt als auch den Krankhei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.