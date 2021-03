300.000 Euro bewilligt : Virenschutz für Wedels weiterführende Schulen wird geprüft

CDU und Grüne setzen sich mit ihrer Forderung nach einer Installation von UV-C-Desinfektionsgeräten durch.

Wedel | 300.000 Euro: Trotz des Rekorddefizits von fast zehn Millionen Euro hat eine Ratsmehrheit aus CDU und Grünen bei Enthaltung der WSI diese Summe mit Sperrvermerk am Donnerstagabend (25. März) noch quasi in letzter Minute in den Haushalt gehievt. Denn, so waren sich im Grundsatz alle Fraktionen einig: Wie die Grundschulen sollen auch Wedels weiterführen...

