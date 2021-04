Infektionsschutz : Wedels Schulleiter gegen UV-C-Geräte in Klassenzimmern

Die Rektoren der weiterführenden Schulen lehnen die von Grünen und CDU präferierte technische Aufrüstung gegen Corona ab.

Wedel | In Wedel dauert die Suche nach dem besten Weg einer technischen Aufrüstung der KLassenräume weiterführender Schulen in Sachen Infektionsschutz an. Der von Grünen und CDU präferierte Einsatz von UV-C-Desinfektionsgeräten ist dabei wohl endgültig durchgefallen. Wie die Grünen-Vizefraktionsvorsitzende Petra Kärgel mitteilte, lehnen alle Rektoren der weit...

