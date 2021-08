Wedel : Polizei sucht Verursacher und Geschädigten nach Parkunfall

Der Fahrer eines hellblauen Mercedes-SUVs soll am Donnerstag (5. August) ein anderes Fahrzeug auf dem Parkplatz Welau Arcaden angefahren und sich davon gemacht haben.

09. August 2021, 16:51 Uhr

Wedel | Nach einem mutmaßlichen Parkunfall am Donnerstag (5. August) auf dem Parkplatz der Welau Arcaden an der Wedeler Feldstraße sucht die Polizei Zeugen und mögliche Unfallbeteiligte. Laut den Ermittlern hatte ein 63 Jahre alter Zeuge gegen 16.30 Uhr gesehen, wie ein hellblauer Mercedes SUV, der augenscheinlich gerade ausparken wollte, an einem geparkten Fahrzeug stand. Dazu haben die Ermittler Aussagen eines namentlich nicht genannten Zeugen, dass an dem geparkten Pkw ein Schaden entstanden sein soll

60 bis 70 Jahre alter Mann soll der Unfallfahrer sein

Zu dem angeblich beschädigten Pkw laut Polizei nichts weiter bekannt. Die Ermittler gehen jedoch davon aus, dass sich die Beschädigung im hinteren rechten Bereich befinden muss. Der Verursacher soll zwischen 60 und 70 Jahre alt und von korpulenter Statur gewesen sein. Der Mann soll kurz an den betreffenden Fahrzeugen gestanden haben, bevor er in sein Fahrzeug gestiegen und weggefahren sei.

Die Polizei sucht nun nicht nur nach dem Unfallverursacher, sondern auch nach dem Geschädigten sowie nach dem bislang unbekannten Passanten und weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon (04103) 50180 zu melden.