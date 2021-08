Unfallflucht : Verteilerkasten auf Wohnmobilstellplatz in Wedel gerammt

Ein unbekannter Zeuge teilte den Stadtwerken Wedel mit, dass ein Verteilerkasten auf dem Platz nahe der Badebucht angefahren wurde. Die Polizei bittet jetzt den Hinweisgeber, sich zu melden.

Wedel | Schon vor 10 Tagen kam es auf dem Wohnmobilstellplatz in Wedel, Am Freibad, zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Wie die Polizei am Donnerstag (26. August) mitteilte, wurde dort am Montagabend (16. August) ein Verteilerkasten beschädigt. Unbekannter Zeuge gesucht Der Verursacher entfernte sich, ohne sich zu melden, vom Unfallort. Dafür informierte ...

