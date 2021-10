Auf der B431 in Wedel : Vermutlich Sekundenschlaf: Ducato-Fahrer rammt zwei parkende Autos

Die Polizei beziffert den Sachschaden insgesamt auf rund 25.000 Euro und warnt: Unfälle infolge von Müdigkeit können gravierende rechtliche Konsequenzen für den Verursacher haben.

Wedel | Bei einem Verkehrsunfall auf der B431 in der Wedeler Altstadt sind am Sonntag (24. Oktober) drei Fahrzeuge schwer beschädigt worden. Nach Polizeiangaben war ein 71-Jähriger aus dem Wedeler Umland mit einem Fiat Ducato plus Anhänger kurz vor 12 Uhr auf der Rolandstraße in Richtung Holm unterwegs, als das Gespann von der Straße abkam. Der Lieferwagen ko...

