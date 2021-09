Nach Öffentlichkeitsfahndung : Vermisster Wedeler tot aufgefunden

Der 40-Jährige war am 1. September verschwunden.

Wedel | Der vermisste Wedeler Patrick H. ist nicht mehr am Leben. Wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Donnerstag (30. September) mitteilte, wurde der 40-Jährige tot aufgefunden. „Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor“, schreibt Polizeisprecher Lars Brockmann in seiner Pressemitteilung. Die Kripo nimmt damit ihre Öffentlichkeitsfahndung zurüc...

