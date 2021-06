Polizei zieht Bilanz : Verkehrskontrolle in Wedel: Kein Alkohol, aber andere Vergehen

Bei mehr als 100 kontrollierten Fahrern blieben jegliche Verdachtsfälle in Sachen Rauschzustand aus. Zehnmal registrierten die Beamten jedoch unerlaubte Handynutzung.

Wedel | Nach einer nächtlichen Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen am Steuer von Freitag (18. Juni) auf Sonnabend (19. Juni) hat die Polizei Wedel eine positive Bilanz gezogen: Bei mehr als 100 kontrollierten Kraftfahrzeugfahrern hätten sich keine Verdachtsmomente in Sachen Konsum und Rauschzustand ergeben, heißt es in einer am Montag (21. Ju...

