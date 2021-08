Umweltfrefel : Unzulässige Mülllablagerung am Hans-Böckler-Platz in Wedel

Wer hat das Frittierfett auf dem Parkplatz in Wedel abgestellt? Die Polizei, die die Ermittlungen in der Sache übernommen hat, sucht Zeugen und Hinweisgeber.

23. August 2021, 16:01 Uhr

Wedel | Illegale Müllablagerung in Wedel: Am Montagvormittag (23. August) wurden laut Polizei auf einem Parkplatz am Hans-Böckler-Platz in der Nähe des dort befindlichen Spielplatzes zwölf Eimer mit Frittierfett gefunden, die dort unerlaubt abgestellt worden waren.

Fachdienst Umwelt hat Ermittlungen übernommen

Beamte des Polizeireviers Wedel stellten Strafanzeige wegen unzulässiger Abfallablagerung. Daraufhin haben die Ermittler des Fachdienstes Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn die Ermittlungen übernommen.

Sie suchen nach Zeugen, die etwas bemerkt haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu der illegalen Abfallentsorgung geben können. Die beamten sind telefonisch unter (04121) 40920 zu erreichen.