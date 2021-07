Unfallflucht : Parkendes Auto an der Holmer Hauptstraße erheblich beschädigt

In der Hauptstraße in Holm, gegenüber Ladiges Gasthof, ist ein blauer Mazda 3 beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete.

Avatar_shz von Inge Jacobshagen

15. Juli 2021, 12:56 Uhr

Holm | Der Besitzer hatte seinen blauen Mazda 3 am Mittwoch (14. Juli) gegen 12 Uhr in der Hauptstraße (B431) in Holm abgestellt. Als er ihn am nächsten Morgen, Donnerstag (15. Juli), gegen 10 Uhr wieder benutzen wollte, sah er den Schaden. Ein anderes Fahrzeug war in das Heck seines Autos gekracht.

Der Sachschaden an der linken hinteren Stoßstangenecke sei nicht unerheblich, sagte Polizist Thorsten Ibs gegenüber shz.de. „Das sind schon massive Beschädigungen.“ Nach dem Unfall beging der Verursacher Fahrerflucht.

Das Fahrzeugheck zeigte Richtung Hauptstraße

Wie die Polizei mitteilte, war der Mazda auf einem ausgewiesenen Stellplatz in der Auffahrt zum Haus Hauptstraße 15, gegenüber Ladiges Gasthof, vorwärts eingeparkt, so dass das Heck des Fahrzeugs zur Hauptstraße zeigte. Wahrscheinlich sei der Unfall beim Rangieren passiert, vermutet Ibs. Zudem nimmt der Beamte an, dass es einen ordentlich Rumms gegeben haben muss.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer in der fraglichen Zeit etwas gesehen hat und Hinweise zum Unfall oder zum möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei Polizist Thorsten Ibs unter der Telefonnummer (04103) 2165 zu melden.