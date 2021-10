Unfall im Müllerkamp : Wedel: Autofahrer fährt zwölf Jahre alten Radfahrer an

Der Autofahrer hielt zwar an und erkundigte sich bei dem Jugendlichen, ob alles in Ordnung sei. Dann fuhr er jedoch weiter. Jetzt sucht die Polizei den Unfallverursacher.

Wedel | Am Mittwochmorgen (27.Oktober) ist es in Wedel im Müllerkamp Höhe Einmündungsbereich Rudolf-Breitscheid-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem Auto gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei überquerten zwei Schüler um 7.35 Uhr in der Früh auf ihren Rädern den Müllerkamp auf dem für Fußgänger rot marki...

