Im Rosengarten und Mühlenweg : Unbekannte zerstechen Reifen von fünf Autos in Wedel

In der Nacht zu Sonnabend, 2. Oktober, wurden mindestens fünf Fahrzeuge beschädigt. Eine Anwohnerin hörte Zischen sowie Gelächter von Männern und Frauen.

04. Oktober 2021, 14:36 Uhr

Wedel | Fünf Autos haben Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend, 2. Oktober, in Wedel beschädigt. Laut Polizei haben die Täter jeweils mindestens einen Reifen an den Fahrzeugen, die auf dem Parkstreifen entlang der Gebrüder-Humboldt-Schule standen sowie um die Ecke im Mühlenweg abgestellt waren, zerstochen.

Nach Polizeiangaben hatte eine Anwohnerin Freitagabend (1. Oktober) gegen 23 Uhr in der fraglichen Nacht ein Zischen und das Gelächter von Männern und Frauen gehört. Die Ermittler hoffen nun auf weitere Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei Wedel unter der Telefonnummer (04103) 50180 entgegen.