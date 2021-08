Am helllichten Tag : Unbekannte stehlen neun Jahre alten Honda eines 83-jährigen Wedelers

Der Wagen war nur eine Stunde lang in der Straße Am Marktplatz abgestellt.

Oliver Gabriel

17. August 2021, 16:40 Uhr

Wedel | Erneut haben Fahrzeugdiebe in Wedel zugeschlagen. Diesmal traf es einen 83-Jährigen, der seinen neun Jahre alten Honda nur eine Stunde lang in der Straße Am Marktplatz abgestellt hatte. Und das am helllichten Tag: Laut Polizei ereignete sich die Tat am Sonnabend (14. August) in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr.

Das graue Fahrzeug hat ein Pinneberger Kennzeichen

Der graue Honda ist mit Pinneberger Kennzeichen zugelassen. Den Wert geben die Ermittler mit etwa 4000 Euro an. Die Kripo hofft nun auf Hinweise von möglichen Zeugen. Wer etwas zur Aufklärung des Diebstahls beitragen kann, wird gebeten, sich unter Telefon (04101) 2020 zu melden.

Erst am Montag (16. August) hatte eine 45-jährige Wedelerin ihren Range Rover als gestohlen gemeldet. Der SUV war zwischen Sonntag 14 Uhr und Montag 8 Uhr in der Pulverstraße abgestellt. Den Wert gibt die Polizei mit rund 50.000 Euro an.