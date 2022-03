Basketball-U18-Bundesliga : SC Rist Wedel steht im Viertelfinale der Meisterschaft

Der SC Rist hat in der WNBL das Viertelfinale erreicht. Das Mädchen-Team von Trainer Jan-Christian Both gewannen das Rückspiel gegen die Cologne Regio Ladies mit 75:64.

Wedel | Der SC Rist hat in der WNBL das Viertelfinale erreicht. Das Mädchen-Team von Trainer Jan-Christian Both gewannen das Rückspiel gegen die Cologne Regio Ladies mit 75:64. Vor Wochenfrist hatten sie sich am Rhein mit 89:52 durchgesetzt. Sieg nie in Gefahr „Man hat natürlich gemerkt, dass wir nicht in hundertprozentiger Bestbesetzung waren und dass ...

