Tradition : In Hetlingen soll das Osterfeuer in diesem Frühjahr brennen

Der Brennplatz für das Feuer liegt neben der Brücke über die Binnenelbe Richtung Hetlinger Schanze. Bis Sonnabend, 16. April, können Hetlinger noch zwei Mal altes Buschwerk und Sträucher dort abliefern.

Hetlingen | Es hat Tradition in Hetlingen, den Winter mit einem großen Feuer zu vertreiben. Nach zwei Jahren Pandemie, in denen der Brauch ersatzlos gestrichen werden musste, soll er in diesem Frühjahr wieder stattfinden. „Das Osterfeuer am Ostersonnabend gehört in Hetlingen zu den traditionellen Festen für die Dorfgemeinschaft“, sagt auch Bürgermeister Michae...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.