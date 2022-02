20.000 Euro Schaden : Toyota RAV4 aus Wedeler Autohaus gestohlen

Die Diebe entwenden bei der Tat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auch Kennzeichenschilder eines anderen Fahrzeugs.

Wedel | Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24. Februar) einen Toyota RAV4 vom Parkplatz eines Autohauses im Tinsdaler Weg in Wedel (Kreis Pinneberg) entwendet. Wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Freitag (25. Februar) mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen 19.10 Uhr am Mittwoch und 7.40 Uhr am Donnerstag. Weiterlesen: Mann...

