Kulturforum : Lesung von Tom Saller in Wedel: Noch sind Karten zu haben

Mit seinem brandneuen Roman soll es jetzt klappen: Am Mittwoch, 27. Oktober, stellt der Autor „Julius oder die Schönheit des Spiels“ im Theater Wedel vor. Karten von der abgesagten Lesung behalten ihre Gültigkeit.

wedel | Berühmt wurde Schriftsteller Tom Saller mit seinem Debütroman „Wenn Martha tanzt“. Ein Erlebnisbericht, der anschaulich das fiktive Leben von Martha Wetzlaff aus Pommern schildert, die erst in Weimar am Bauhaus studiert, dann fliehen muss und schließlich nach dem Krieg als Tanzpädagogin in New York Karriere macht – und der in Windeseile zum Bestseller...

