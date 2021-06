Rund 1000 Tiere verenden : Tod im Bienenstock in Holm: Experten bestätigen Gift-Verdacht

Hobby-Imkerin Claudia Drexel fand vor zwei Bienenstöcken unzählige tote Tiere. Experten bestätigen den Verdacht auf Gift als Ursache. Jetzt soll das Julius-Kühn-Institut für Klarheit sorgen.

Holm | Was für ein trauriger und bestürzender Anblick: Als die Holmer Hobby-Imkerin Claudia Drexel am vergangenen Sonntag (30. Mai) nach ihren Bienenstöcken auf einem Feld in der Nähe der Dorfkirche schauen wollte, bot sich ihr ein fatales Bild. Mehrere Tausend ihrer Honigbienen lagen bereits tot vor dem Flugloch sowie im Gras davor, während andere Flugbiene...

