Theater Wedel - Wahlkabarett : Abschiedsrevue „Tschüß Mutti!“: Vorverkauf für September eröffnet

Die Premiere am 30. Juli ist ausverkauft, im August gibt es nur noch Restkarten. Das Theater Wedel startet nun in den Vorverkauf für September. Donnerstags bis sonntags gibt es Vorstellungen.

Wedel | Die Premiere am Freitag, 30. Juli, ist bereits ausverkauft. Und auch für die weiteren Vorstellungen im August gibt es nur noch vereinzelte Restkarten. Deswegen startet das Theater Wedel mit seinem Wahlkabarett ab sofort in den Vorverkauf für den September. Wer die Abschiedsrevue: „Tschüß, Mutti!“ sehen will, sollte also nicht lange zögern, um sich Tic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.