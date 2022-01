Tennis-Nordliga : Nach Topspiel-Sieg: Den Herren 30 des TC Wedel winkt Regionalliga-Aufstieg

Nachdem sich das Team um Kapitän Philipp Wraske am Sonnabend (8. Januar) mit 4:2 gegen die TG Mörse behauptete, genügt im letzten Auftritt beim Heikendorfer TC ein Punkt zum Gewinn der Staffel-Meisterschaft.

Wedel | Dass es für den Sprung in die Regionalliga Nord reichen könnte, habe „vor dem Beginn der Wintersaison niemand geglaubt“, erklärte Mike Plohmann. Seinen Tennis-Herren 30 des TC Wedel winkt nun aber tatsächlich der Aufstieg in Deutschlands dritthöchste Spielklasse, nachdem sie am Sonnabend das Nordliga-Topspiel gegen die TSG Mörse mit 4:2 gewannen. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.