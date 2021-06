Polizei sucht Zeugen : Taschendiebe machen in Wedel Beute – Betrüger scheitert

Gleich zweimal haben Unbekannte am Mittwochvormittag (2. Juni) Geldbörsen gestohlen. Ein mutmaßlicher Geldwechselbetrüger dagegen scheiterte und machte sich davon, als er von einer Angestellten angesprochen wurde.

03. Juni 2021, 17:16 Uhr

Wedel | Am Mittwoch hatten erneut Taschendiebe Erfolg bei ihren Beutezügen in Wedel. Zwei Anzeigen hat die Polizei allein an einem Vormittag geschrieben. Dazu kam mindestens ein versuchter Geldwechselbetrug.

Nach ihrem Einkauf bei einem Discounter an der Rissener Straße am Mittwoch (2. Juni) zwischen 9.30 und 10.30 Uhr bemerkte zunächst eine 56-Jährige, dass das Portemonnaie aus ihrer Handtasche fehlte. Gegen 10.45 Uhr wurde zudem eine 83-jährige auf dem Gehweg Schulauer Straße gegenüber der Feuerwache von zwei Männern angerempelt. Erst später bemerkte die Seniorin, dass die Geldbörse aus ihrem Rucksack weg war.

Tatverdächtige sollen etwa 35 Jahre alt sein

Laut Polizei sollen in diesem Fall die tatverdächtigen Männer etwa 35 Jahre alt gewesen sein. Ein Mann wird als etwa 1,90 Meter groß mit längeren dunklen Haaren beschrieben. Er soll ein kariertes Hemd und eine dunkle Hose getragen haben. Der andere Tatverdächtige soll etwa 1,55 Meter groß und mit dunklem Hemd sowie weißer Schirmmütze bekleidet gewesen sein. Er soll kurze schwarze Haare gehabt haben.

Gegen 10.15 Uhr wollte ein Unbekannter nach Angaben der Ermittler zudem auf dem Parkplatz von Lidl, ebenfalls an der Rissener Straße, angeblich Geld bei einem 77-Jährigen wechseln. Der Senior habe jedoch genau richtig reagiert und den aufdringlichen Mann auf Abstand gehalten, bis sich der mutmaßliche Betrüger entfernte.

Zwei erfolglose Betrugsversuche

Eine Angestellte, die den Vorgang beobachtete, gab an, dass der Mann anschließend zum Aldi-Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite ging und dort ebenfalls versuchte, einen älteren Herrn mit rotem Kleinwagen anzusprechen. Die Verkäuferin stellte den Verdächtigen zur Rede, worauf der sich schließlich entfernte. Er soll 1,90 Meter groß und elegant mit kurzer Hose, Blumenmuster-Hemd sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Der Mann könnte laut Polizei vom Aussehen aus Südeuropa stammen. Er soll sich letztlich mit einem Pkw mit ausländischem Kennzeichen entfernt haben.

Die Ermittler des Polizeireviers Wedel hoffen nun auf Zeugenhinweise und bittet auch den älteren Herrn mit rotem Kleinwagen, sich unter (04103) 50180 zu melden.

Polizei gibt Verhaltenstipps

Die Polizei bezeichnet Taschendiebstähle in Supermärkten als „andauerndes Problem“ und gibt vor diesem Hintergrund noch einmal folgende Verhaltenstipps: Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere sollten immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper getragen werden.

Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden. Sie sollten nicht über Stuhllehnen oder an Einkaufswagen gehängt werden. Hilfreich gegen Diebstahl ist zudem ein Brustbeutel und eine Gürtelinnentasche, ein Geldgürtel oder eine angekettete Geldbörse. Keinesfalls sollten Portemonnaies dagegen oben in Einkaufstaschen, Einkaufskörbe oder Einkaufswagen gelegt werden.

Generell würden sich Taschendiebe häufig am suchenden Blick erkennen lassen. Sie würden Blickkontakt zu ihren Opfern meiden und lieber nach Beute schauen. Tipps zum richtigen Verhalten erhalten Bürger in der örtlichen Polizeidienststelle sowie beim Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Bad Segeberg, Standort Pinneberg, unter der Telefonnummer (04101) 2020 und im Internet auf der Homepage der Landespolizei.