Abholung Mitte Januar : Tannenbaumabfuhr 2022 in Wedel: Alle 16 Sammelplätze im Überblick

Frühestens am 16. Januar darf der ausgediente und abgeschmückte Baum am Abholort abgelegt werden. Andere Grünabfälle auf diese Weise zu entsorgen ist verboten.

Wedel | Weihnachten ist vorüber und in vielen Wohnungen und Gärten der Festschmuck bereits wieder verschwunden. Was bliebt, sind die Tannenbäume – und das noch eine ganze Zeit. Am 10. Januar beginnt der Bürgerservice das Kreises Pinneberg mit der Abholung. Wedel ist erst eine Woche später, am 17. Januar dran. Bedeutet: Erst am 16. Januar beziehungsweise bis 6...

