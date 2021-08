Wedeler Musiktage : Ensemble „Tango Manzana“: Von der ersten Probe bis zur Bühnenreife

Am 12. September tritt eine neue Besetzung im Rist-Forum im Rahmen des Festivals vor ihr Publikum. Ex-Musikschulleiter Michael Schröder und vier weitere Profis hat die Liebe zur Musik aus Buenos Aires zusammengeführt.

Wedel | „Halt, stopp, du bist zu früh, dein Einsatz kommt erst in Takt 32. Du setzt ein, wenn ich bei der Stelle mit dem fortissimo bin und der Bass sein glissando gespielt hat“. So oder ähnlich klingt es, wenn Musiker ein neues Werk einstudieren. So auch bei der ersten Probe des Tango-Ensembles „Tango Manzana“ in neuer Besetzung in der Musikschule Wedel. Gep...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.